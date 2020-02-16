شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الملاكمة تغادر للسنغال غداً للمشاركة فى بطولة أفريقيا المؤهلة لطوكيو والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تغادر فى الساعات الأولى من صباح غد، الاثنين، بعثة منتخب مصر للملاكمة إلى السنغال لخوض منافسات بطولة أفريقيا التى ستنطبق الخميس المقبل والمؤهلة إلى أولمبياد طوكيو 2020 .
وتضم البعثة 8 لاعبين وهم كل من: فى وزن 52 ك محمد مصطفي، ومصطفى فهمى وزن 56 ك، وصبرى جمال وزن 63 ك، وعمر العوضى فى وزن 69 ك، وأحمد حسام فى وزن 75ك، وعبد الرحمن عرابى لوزن 81 ك، ويوسف كرار لوزن 91، ويسرى رزق فوق ال91 ك.
فيما يضم الجهاز الفنى كلا من: أوليسيوس المدرب العام الكوبى و المدرب سعيد حسن، ودكتور مجدى مصطفى طبيب، وعبد العزيز غنيم رئيس الاتحاد المصرى رئيسا للبعثة.
كانت بعثة المنتخب عادت من كوبا يوم 30 يناير والتى أقامت معسكرًا خلال الفترة منذ 15 إلى 30 يناير تضم قائمة اللاعبين فى المعسكر.
ودخل منتخب الملاكمة فى معسكر مغلق فى شهر ديسمبر الماضى فى أذربيجان فى إطار خطة الاستعداد لبطولة أفريقيا المؤهلة للأولمبياد .
يذكر أن منتخب مصر حصل على لقب وصيف البطولة العربية لناشئين الملاكمة مواليد 2004 التى اقيمت بالكويت، وجاءت مصر فى المركز الثانى برصيد 4 ذهبيات عن طريق كلا من، محمد السيد و عمر عبد العليم وأحمد السمرى و عمر خالد، بينما حصد الثنائى عمر رزق ومحمد بلال الميدالية الفضية، فيما حصل محمد أمين على الميدالية البرونزية.
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