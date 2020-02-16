شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا فشل مدرب دجلة؟.. جمال عبد الحميد: كل تاكيس لن ينجح فى الإيجيبشن ليج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد جمال عبد الحميد، نجم الأهلى والزمالك السابق ومنتخب مصر، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه من الصعب تطبيق الفكر الأوروبى على اللاعب المصرى، مشيراً إلى أن هذا كان السبب الرئيسى فى فشل تاكيس جونياس مع وادى دجلة ليرحل عن الفريق.

وقال عبد الحميد، يجب أن يكون اللاعب معتادا منذ صغره على هذا الفكر ليتمكن من تطبيقه فى الملعب، إذا نظرنا مثلاً إلى جميع الفرق التى تحاول تقليد تاكيس سنجدها فى طريقها إلى الهبوط، باستثناء الأهلى والزمالك، القطبان فقط لديهما هدف واحد وهو التتويج بالبطولة، أما فى جدول الدورى فالفرق من السادس وحتى هدفهم الهزيمة من الأهلى أو الزمالك 1/0 صفر فقط وليس أكثر.

وأضاف نجم الزمالك، لتنجح هذه الطريقة التى اعتمد عليها تاكيس، الأمر يتطلب وجود لاعبين لديهم هدف، أما اليونانى فكان يرغب فى امتلاك الكرة فقط خلال 90 دقيقة وهذا لا يصلح فى مصر ولذلك أقيل تاكيس خاصة بعد إخفاق الموسم الماضي.

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وأشار جمال عبد الحميد إلى أنه حتى المصرى ولأنه يلعب بهذه الطريقة أصبح يحتل المركز العاشر فى الدورى، ويتعرض للهزائم الثقيلة وهذا لا يليق بالمصرى.

واختتم جمال عبد الحميد تصريحاته قائلا، تاكيس لم يكن يبحث عن بطولة، ورغم أننا سمعنا بأن هناك أندية كبرى تفاوضه، فمن المؤكد أن أى نادٍ كبير سيتعاقد معه، سيقوم بإقالته بعد أسبوعين أو ثلاثة على الأكثر، كل من يسير على طريقة تاكيس لن ينجح فى الدورى المصرى، وعموماً الفلاسفة يقدمون أمراً غير طبيعي.. ويا تمشى يا ما تمشيش.