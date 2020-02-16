شكرا لقرائتكم خبر عن اعتذار الهلال والأهلى بطلى السعودية عن المشاركة فى البطولة العربية للطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد عبد الدايم، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة الطائرة ورئيس اللجنة العليا للبطولة العربية للأندية التى تستضيفها مصر بدءا من الأربعاء، اعتذار فريقى الهلال السعودى والأهلى السعودى عن المشاركة فى المنافسة.

وقال عبد الدايم إنه وصل حتى الآن فرق البحرين وعمان واليمن، ومن المنتظر أن تصل اليوم فرق العراق والأردن، على أن تصل غدا فرق فلسطين وقطر والكويت.

وأوقعت قرعة البطولة العربية للأندية التى حضرها أحمد عبد الدايم القائم بأعمال رئيس اتحاد الطائرة مؤخرًا فى البحرين فريق الأهلى ضمن المجموعة الأولى بجانب أندية كل من، أساريا الليبى والسيب العمانى وخيبل اليمنى والهلال السعودى قبل أن يعتذر، بينما جاء الزمالك فى الجموعة الثالثة التى تضم كلاً من، غاز الجنوب العراقى وبنى ياس الإماراتى ووادى موسى الأردنى والسلام العمانى .

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تضم المجموعة الثانية كلا من، الخدمات الفلسطينى والهلال الليبى والعربى القطرى وشباب الأهلى الإماراتى، فيما تضم المجموعة الرابعة فرق كل من، الشعلة اليمنى والبيشمركة العراقى وكاظمة الكويتى والأهلى السعودى قبل أن يعتذر وسنجل الفلسطينى.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع الفنى للبطولة مساء الثلاثاء، على أن يقام حفل افتتاح البطولة الأربعاء باستاد القاهرة.

قررت اللجنة الأولمبية المصرية مؤخرا تعيين لجنة مؤقتة لاتحاد الطائرة برئاسة الدكتور سامح حمدى شقيق حسن حمدى رئيس النادى الأهلى السابق .

وعقد أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة بصحبة هشام حطب رئيس اللجنة الأوليمبية المصرية وياسر إدريس عضو مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية اجتماعاً مع بعض أعضاء اللجنة المشكلة لإدارة الاتحاد المصرى للكرة الطائرة برئاسة اسامح حمدى وعضوية كل من عبد المعطى محمد إبراهيم ونادية رشوان عطية وسامى محمد إبراهيم وأيمن خليفة بدوى وأحمد حاتم البنا.