بالوتيلي مُتهم بالتحرش الجنسي

الأحد 16 فبراير 2020

كشفت شبكة شبكة سكاي أن النجم الايطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نادي بريشيا متهم بالتحرش الجنسي، أثناء لعبه في ​الدوري الفرنسي​ مع فريق نيس فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا.



وتهدد الفتاة التي اتهمت بالوتيلي بأنه تم التحرش بها جنسيًا عندما كانت في سن الـ17 قبل أن تتم السن القانونية وتطالبه بدفع تعويض مالي 100 مليون يورو لتنهي الأزمة.

ولعب بالوتيلي صاحب الـ29 عامًا مع نيس الفرنسي منذ عام 2016 حتى رحل في كانون الثاني 2019 قبل أن ينتقل إلى مارسيليا.