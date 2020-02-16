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شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة ربع نهائي كأس أمير قطر تسفر عن مواجهات نارية والان مع التفاصيل
الأحد 16 فبراير 2020
أُجريت صباح اليوم الأحد السادس عشر من فبراير قرعة الدور ربع النهائي من بطولة كأس أمير قطر لكرة القدم حيث وصل إلى هذا الدور ثمانية أندية وهم :-
- نادي الدحيل " البطل وحامل اللقب ".
- نادي السيلية .
- نادي السد .
- نادي الوكرة .
- نادي الريان .
- نادي العربي .
- نادي الأهلي .
- نادي المرخية .
وأسفرت القرعة عن وجود بعض المواجهات النارية والقوية مثل مواجهة الدحيل مع نادي السيلية فيما سيواجة فريق نادي العربي ضيفه الأهلي وسيكون السد على موعد مع مواجهة قوية ضد الوكرة فيما ستكون المواجهة الأخيرة بين الريان والمرخية .
وسيعى كل فريق من الفرق المتأهلة إلى الوصول للدور نصف النهائي من أجل الحصول عليها علماً بإن المباراة النهائية لبطولة كأس أمير قطر سوف تقام في نهاية الموسم وبالتحديد في شهر مايو المقبل .
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