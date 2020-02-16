تغيير طارئ لملعب مباراة الشباب وضمك

الأحد 16 فبراير 2020

أعلنت لجنة المسابقات برابطة دوري كأس الامير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم اليوم الأحد عن موقف مباراة الشباب وضمك والتي من المُنتظر أن تجمع الفريقان يوم الخميس المقبل لحساب مباريات الجولة التاسعة عشر من بطولة الدوري المحلي .

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وكان من المقرر أن تقام المباراة على ملعب الأمير فيصل بن فهد لكن تم نقلها لملعب الأمير خالد بن سلطان حيث خرجت اللجنة وأوضحت أن نقل المباراة جاء بسبب الخطاب الذي وصل من مدير عام تشغيل المنشآت الرياضية في الهيئة.

وتضمن طلب مدير المنشآت الرياضية نقل الملعب وتغييره بسبب إنشغال ملعب الأمير فيصل بن فهد ببرنامج صيانة دورية خاصة بالملعب الرئيسي ما يجعل اللعب عليه غير صالح .

يُذكر أن الشباب يحتل المركز الثامن على سلم ترتيب الدوري برصيد خمسة وعشرين نقطة فيما يحتل فريق نادي ضمك المركز الرابع عشر برصيد أربعة عشر نقطة .