الاتحاد الافريقي يكشف طاقم تحكيم بيراميدز وزاناكو

الأحد 16 فبراير 2020

كشف الإتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف " في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد السادس عشر من فبراير عن موعد مباراة زاناكو الزامبي ضد بيراميدز المصري في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية التي يحمل الزمالك المصري لقبها من الموسم الماضي .



ويحل بيراميدز ضيفاً ثقيلاً على الفريق الزامبي في تمام الثالثة عصراً بالتوقيت المحلي بزامبيا يوم الأول من شهر مارس المقبل على ملعب إستاد لوساكا الوطني.

الكاف يعلن طاقم حكام بيراميدز وزاناكو

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وكان الإتحاد الافريقي قد أعلن طاقم التحكيم الذي سيتولى القيادة التحكيمية للمباراة بقيادة أندريا ماندا من مدغشقر ويعاونه ليونيل حاسني مساعد أول وجيمس فريدريك إيميلي من سيشيل مساعد ثاني وسيكون الحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر أيضاً.

وكان بيراميدز قد تأهل إلى الدور ثمن النهائي بعد أن عبر دور المجموعات متصدراً لمجموعته الأولى برصيد خمسة عشر نقطة من ستة مباريات بالفوز في خمسة لقاءات وخسارة مباراة وحيدة فيما لم يتعادل في أي لقاء .

بينما تأهل زاناكو الزامبي بفضل إحتلاله المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد عشرة نقاط بعد أن تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين والتعادل في أربعة لقاءات ولم يتعرض لأي خسارة .