الامارات | لوشيسكو: الهلال لا يفكر في خسارته التاريخية أمام "فرسان دبي"

شكرا لقرائتكم خبر عن لوشيسكو: الهلال لا يفكر في خسارته التاريخية أمام "فرسان دبي" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب الهلال السعودي، الروماني رازفان لوشيسكو، إن الخسارة التاريخية التي تعرض لها أمام شباب الأهلي، في آخر مواجهة جمعت الفريقين، أصبحت من الماضي، مشيراً إلى أنه لا يفكر في هذه المباراة.

وأوضح في مؤتمر صحافي: "أعتقد أن الأشياء التي يجب أن نعرفها نحن مستعدون لها، نعرف أن شباب الأهلي من أعرق الأندية في الإمارات، يملك لاعبين جيدين، ولديه نقاط ضعف، يجب أن نستعد".

وأضاف: "كرة القدم لا تعتمد على التاريخ، والاحصاءات، هي مهمة بالنسبة لوسائل الإعلام، ونحن مهمتنا أن نركز في المباراة فقط".