الامارات | 180 مليون إسترليني من الريال تغري نجم مانشستر سيتي

شكرا لقرائتكم خبر عن 180 مليون إسترليني من الريال تغري نجم مانشستر سيتي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، أن ريال مدريد الإسباني يستعد لتقديم عرض بقيمة 180 مليون جنيه إسترليني إلى مانشستر سيتي في الصيف، للحصول على خدمات نجمه الإنجليزي، رحيم ستيرلينغ.

يحاول "الميرينغي" إغراء صاحب الـ25 عاماً باللعب في دوري أبطال أوروبا، وهو ما لن يتوافر له في الموسمين المقبلين في حال بقى مع "السيتيزنز"، على خلفية العقوبة التي فرضها الاتحاد الأوروبي على النادي الإنجليزي.

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في حين يُعزز آمال ريال مدريد في سعيه للحصول على خدمات ستيرلينغ، أن عدم لعب مانشستر سيتي لبطولة دوري أبطال أوروبا سيُكلفه 170 مليون يورو، في حال فشل استئنافه، ومن دون هذا الحل لن يتمكنوا من تحسين أجور رحيم لإقناعه بتجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2023.



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