شكرا لقرائتكم خبر عن WWE يعلن إجراء اختبارات لاكتشاف المواهب في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اتحاد WWE الأشهر في العالم لمصارعة المحترفين إجراء اختبارات لاكتشاف المواهب بالعاصمة السعودية الرياض. Advertisements وأوضح، حسب حسابه الرسمي على «إنستجرام»، أن تجارب الأداء ستستمر لمدة أربعة أيام في بداية شهر يونيو القادم، وستعطي الفرصة لـ 50 رياضي. وسيحصل الناجحون في اختبارات الأداء على فرصة التوقيع على عقد للانضمام إلى مركز تدريب WWE بولاية فلوريدا الأمريكية. يذكر أن WWE يحضر لإقامة عرض Super Showdown في ملعب محمد عبده في الرياض بالمملكة العربية السعودية يوم 27 فبراير الجاري، بمشاركة العديد من النجوم السابقين والحاليين.

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