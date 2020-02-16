شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئو اليد إلى اليونان للمشاركة في بطولة البحر المتوسط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تغادر اليوم الأحد بعثة المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد لمواليد ٢٠٠٢ متوجهة إلى اليونان، للمشاركة في بطولة البحر المتوسط رقم "١٧" لكرة اليد، والتي تقام خلال الفترة من ١٧ إلي ٢٤ من فبراير الجاري بمشاركة ١٤ دولة أبرزهم مصر وإسبانيا ومونتينيجرو ومقدونيا وصربيا ورومانيا وكرواتيا وتونس بالإضافة إلي اليونان البلد المضيف للبطولة.

وقام الاتحاد الدولي لكرة اليد برئاسة الدكتور حسن مصطفى بوضع نظام جديد للمباريات خلال البطولة، بدءا من الدور الأول للمجموعات، حيث ستكون مدة المباراة ٤٥ دقيقة مقسمة على ٣ أشواط كل شوط مدته ١٥ دقيقة، ولكل مدرب منتخب مشارك في البطولة الحق في ٣ فترات كوقت مستقطع خلال المباراة .

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بينما ستكون مدة المباراة النهائية ٦٠ دقيقة مقسمة علي ٣ أشواط كل شوط مدته ٢٠ دقيقة، ولكل منتخب له ٣ مرات وقت مستقطع خلال المباراة النهائية .

وسيتم تقسيم الـ١٤ منتخبا المشاركين في البطولة إلى مجموعتين كل منهما تصم ٧ منتخبات وتقام المنافسة بينهم بنظام الدوري من دور واحد بعدها تصعد الفرق الأربعة الأولي من كلا المجموعتين إلي دور الثمانية لتكون النتائج بخروج المغلوب.

يرأس بعثة المنتخب الوطني الدكتور محمود العدل، عضو مجلس إدارة الاتحاد ومعه آسر القصبي، مديرًا فنيًا للمنتخب، ومعه هاني الفخراني مساعدا للمدير الفني ومحمود غريب مديرا إداريا للمنتخب والدكتور ماجد حاتم طبيبا للبعثة.

ويضم قوام المنتخب اللاعبين مصطفى قسطاوي ويوسف حاتم لحراسة المرمي وراضي محمد ويوسف سامي وهشام صلاح ومحمد سمير ومروان حاتم وشهاب علي وعمر ماجد ومهاب سعيد وعمر معتز وعمر محمود وَعَبَد الرحمن باهي وإبراهيم حسن ومحمد رفاعي ومحمد طارق وعمر شريف وبيجاد مروان لاعبين .