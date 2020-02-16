شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الاستقبال الجيد لبعثة الزمالك في قطر «خوف مش حب» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الاستقبال الجيد الذي حظيت به بعثة الفريق في قطر خوف من الأخير وليس حبا في الزمالك.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية على قناة الزمالك: «من أول ثانية وإحنا عارفين إننا هانروح، لكن نروح متأمنين، نروح وإحنا على كل باب لاعب ضابط قطري بيحميه».

وتابع: «الاستقبال كان خوف مش حب، لأن لما رئيس الاتحاد الإفريقي ورئيس الاتحاد الدولي قال إن لو في حاجة حصلت للزمالك كأس العالم هايتنقل من قطر، علشان كده الكل هناك كان قاعد مرعوب».