شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور يجتمع بلاعبي الزمالك اليوم والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، اجتماعا بلاعبي الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، لتحفيزهم قبل السفر إلى الإمارات استعدادًا لمواجهة السوبر المصري أمام الأهلي.
وقال «منصور» في مداخلة هاتفية على قناة النادي: «سأجتمع باللاعبين مثلما اجتمعت بهم قبل السفر لخوض السوبر الإفريقي، وهناك مكافآت كبيرة للاعبين».
وأضاف: «سأسافر إلى الإمارات فجر الإثنين، وأحمد مرتضى، رئيس البعثة، وأمير مرتضى، المشرف على الكرة سيسافران اليوم الأحد».
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