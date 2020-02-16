شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: المصائب لا تأتي إلا من بعض الزملكاوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

انتقد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، عدم حضور عمرو الجنايني، رئيس اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إلى مطار القاهرة لاستقبال بعثة الفريق عقب العودة من قطر والتتويج بالسوبر الإفريقي.

وقال «منصور»، في مداخلة تليفونية على قناة الزمالك: «كنت متخيل أن رئيس اللجنة المؤقتة عمرو الجنايني يكون في استقبال الفريق، لكن يستقبلهم إزاي وهو راح النادي الأهلي مرتين لغاية دلوقتي، ومجاش الزمالك ولا مرة، المصائب لا تأتي إلا من بعض الزملكاوية».

وأعرب «منصور» عن سعادته بالحضور الجماهيري الكبير في مطار القاهرة لاستقبال بعثة الفريق، شيء مرعب جمهور محترم، أنا صممت إن اللاعيبة يرجعوا علشان يفرحوا مع جمهورهم.