شكرا لقرائتكم خبر عن ريـال مدريد ويوفنتوس يتحركان لاستغلال «كارثة مانشستر سيتي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يخطط نادي ريـال مدريد الإسباني لاستغلال عقوبة الإيقاف الأوروبي لمدة عامين التي وقعها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» على نادي مانسشتر سيتي الإنجليزي لخطف نجم السيتيزنز رحيم ستيرلينج، كما يسعى برشلونة للحصول على خدمات المدرب الإسباني بيب جوارديولا.

وكان العملاق الإسباني يخطط للتحرك من أجل ضم «سترلينج» الصيف القادم، حسب صحيفة «ذا صن» البريطانية، مقابل 180 مليون جنيه إسترليني، فيما يشعر مسؤولو الميرنجي الآن بأن العقوبة الأوروبية للسيتي قد تسهل انتقال لاعب الأسود الثلاثة إلى مدريد.

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ويرتبط «سترلينج» بعقد مع السيتي يمتد لثلاث سنوات أخرى، ويحصل على راتب أسبوعي يبلغ 300 ألف جنيه إسترليني، فيما كان قد دخل في مفاوضات مع ناديه، نوفمبر الماضي، لتحسين عقده والحصول على 450 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا.

وفي حال رفض المحكمة الرياضية لطعن الفريق الإنجليزي على العقوبة، فسيخسر السيتيزنز 170 مليون جنيه إسترليني بعدم المشاركة في دوري الأبطال، وبدون هذا المبلغ لن يستطيع الفريق زيادة عقد «سترلينج»، كما أوضحت الصحيفة البريطانية.

وفي المقابل، يأمل يوفنتوس الإيطالي في الحصول على خدمات المدرب الإسباني بيب جوارديولا. ونقلت الصحيفة عن مصدر بالبيانكونيري قوله: «أنييلي (رئيس النادي) يأمل أن تغير هذه الأخبار كل شيء، لقد أخبر البعض بأنه سيفعل كل شيء للحصول على جوارديولا، والآن سيشعر أن الفرصة سانحة أكثر من أي وقت مضى».