شكرا لقرائتكم خبر عن بن شرقي.. الأسد المغربي «ملك الثنائيات» في الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - واصل النجم المغربي أشرف بن شرقي، مسلسل العزف الكروي الممتع بقميص الزمالك، منذ انضمامه لصفوف الفريق الأبيض في الصيف الماضي، وتلألأ نجمه بشدة في سماء ملعب ثاني بن جاسم بالغرافة، وقاد فريقه للتتويج الرابع في تاريخه بكأس السوبر الإفريقي من خلال زيارتين لشباك الترجي التونسي.

الأسد القادم من الأطلس صاحب الـ 25 عاماً، تربع على عرش هدافي الزمالك وبنى قصراً في مملكة عشاق الشباك بـ7 أهداف إفريقية خلال 8 مباريات فقط خاضها مع بطل مصر بواقع 7 في دوري الأبطال ومباراة السوبر الأخيرة.

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وبات يفصل بن شرقي تسجيل هدفاً وحيداً بنكهة أفريقية مع الزمالك كي يعادل رقم البوركيني عبدالله سيسيه، الهداف التاريخي لأجانب الزمالك في البطولات القارية برصيد 8 أهداف.

بن شرقي بات «ملك الثنائيات» في تاريخ الزمالك الإفريقي، بعدما نجح اللاعب في تسجيل الثنائية الثالثة له بأدغال القارة السمراء بقميص الفريق الأبيض خلال مواجهة الترجي بالسوبر، معادلاً الرقم القياسي لثنائيات كل من جمال عبدالحميد وعبدالله سيسيه صاحبي الثنائيات الثلاثة أيضاً.

ثنائيات بن شرقي تواصلت مع الزمالك على المستوى المحلي أيضاً، فقاد اللاعب أبناء ميت عقبة لحسم لقب مصر بهدفين من أصل ثلاثية بيضاء في شباك بيراميدز بالمباراة النهائية للمسابقة في موسمها المنصرم، وعاد أسد الأطلس بثنائية جديدة في شباك الشرقية بدور الـ 32 للمسابقة في موسمها الجاري.

النجم المغربي لم يكتف بهذه السلسلة التاريخية من الأرقام خلال تلك الفترة الوجيزة التي شارك خلالها بقميص الزمالك منذ قدومه في يوليو من العام المنصرم، بل بات الهداف التاريخي للزمالك في كأس السوبر الإفريقي، حيث لم يفلح قبله أي من نجوم الزمالك خلال 5 مباريات في السوبر الغفريقي من تسجيل هدفين.

الجدير بالذكر أن بن شرقي قد بدأ مسيرته الاحترافية بصفوف المغرب الفاسي قبل الانتقال إلى صفوف فريق الوداد البيضاوي ومنه إلى الهلال السعودي ثم الإعارة لصفوف لينس الفرنسي قبل أن ينجح الزمالك في ضمه في صفقة رابحة بالصيف الماضي.