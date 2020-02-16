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بالوتيلي مُتهم بالتحرش الجنسي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

كشفت شبكة شبكة سكاي أن النجم الايطالي ماريو بالوتيلي مهاجم نادي بريشيا متهم بالتحرش الجنسي، أثناء لعبه في ​الدوري الفرنسي​ مع فريق نيس فتاة تبلغ من العمر 18 عامًا.

وتهدد الفتاة التي اتهمت بالوتيلي بأنه تم بها جنسيًا عندما كانت في سن الـ17 قبل أن تتم السن القانونية وتطالبه بدفع تعويض مالي 100 مليون يورو لتنهي الأزمة.

ولعب بالوتيلي صاحب الـ29 عامًا مع نيس الفرنسي منذ عام 2016 حتى رحل في كانون الثاني 2019 قبل أن ينتقل إلى مارسيليا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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