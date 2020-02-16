كلوب يتعاطف مع غوارديولا والسيتي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 أعرب مدرب ​ليفربول​ يورغن كلوب عن تعاطفه مع نظيره بيب ​غوارديولا​ ولاعبيه بعد منع ​مانشستر سيتي​ من المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

وقال كلوب: "كانت صدمة عندما سمعت ذلك. ليس لدي أي فكرة عن كيفية عمل هذه الأشياء أو حدوثها، لكن ما يمكنني قوله كمدرب لكرة القدم هو أن مانشستر سيتي بقيادة بيب غوارديولا يلعب كرة قدم مثيرة. هكذا هو الحال. لقد أعجبت دائمًا بما يفعله وما يفعلونه ولن ينتهي في هذه اللحظة". وأضاف: "الاتحاد الأوروبي لكرة القدم UEFA يرون الأمور مختلفة قليلاً والآن يتعين عليهم التعامل معها".

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