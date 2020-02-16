شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خبر سار لجماهير الهلال والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020 زفت تقارير رياضية سعودية اليوم خبراً ساراً لجماهير الهلال قبل مباراة زوري الأبطال القادمة.

Advertisements وأشارت التقارير إلي أن الظهير الأيسر ياسر الشهراتي شارك في تدريبات الفريق الجماعية لأول مرة بعد تعافيه من الإصابة. و أشهر اللاعب جاهزية تامة خلال مران الفريق اليوم ليؤكد على اقترابه من المشارمة في المباراة القادمة. و سوف يلتقي الهلال بنظيره شباب الأهلي دبي في إاطار مباريات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أسيا.

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