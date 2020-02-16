شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مواعيد مباريات اليوم الأحد 16 - 2 - 2020 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 16 فبراير 2020

تقام اليوم الأحد 16-2-2020 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ريال مدريد وسيلتا فيجو في الدوري الإسباني الممتاز.



حيث يلتقي ريال مدريد أمام سيلتا فيجو في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإسباني.

ويستضيف لاتسيو نظيره إنتر ميلان في الجولة الرابعة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي أستون فيلا Vs توتنهام هوتسبير، الساعة 4:00، على قناة beIN SPORT HD 2.

أرسنال Vs نيوكاسل يونايتد، الساعة 6:30، على قناة beIN SPORT HD 2.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني إشبيليه Vs إسبانيول، الساعة 1:00 ظهراً، على قناةbeIN SPORT HD 3.

ليجانيس Vs ريال بيتيس، الساعة 3:00، على قناة beIN SPORT HD 3.

إيبار Vs ريال سوسيداد، الساعة 5:00، على قناة beIN SPORT HD 3.

أتلتيك بيلياو Vs أوساسونا، الساعة 7:30، على قناة beIN SPORT HD 3.

ريال مدريد Vs سيلتا فيجو، الساعة 10:00مساء، على قناة beIN SPORT HD 3.

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مواعيد مباريات الدوري الإيطالي أودينيزي Vs هيلاس فيرونا، الساعة 1:30، على قناة beIN SPORT HD 4.

يوفنتوس Vs بريشيا، الساعة 4:00، على قناة beIN SPORT HD 4.

سامبدوريا Vs فيورنتينا، الساعة 4:00، على قناة beIN SPORT HD 1.

ساسولو Vs بارما، الساعة 4:00، على قناة beIN SPORT HD 7.

كالياري Vs نابولي، الساعة 7:00، على قناة beIN SPORT HD 4.

لاتسيو Vs إنتر ميلان، الساعة 9:45، على قناة beIN SPORT HD 4.

مواعيد مباريات الدوري الألماني كولن Vs بايرن ميونخ، الساعة 4:30، على قناة beIN SPORT HD 5.

ماينز Vs شالكه، الساعة 7:00 على قناة beIN SPORT HD 5.

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي ليون Vs ستراسبورج، الساعة 4:00، على قناة beIN SPORT HD 6.

ستاد بريست Vs سانت ايتيان، الساعة 4:00، على قناة beIN SPORT HD 1.

ستاد ريمس Vs رين، الساعة 6:00، على قناة beIN SPORT HD 6.

ليل Vs مارسيليا، الساعة 10:00 على قناة beIN SPORT HD 6.

مواعيد مباريات البطولة العربية الإسماعيلي Vs الرجاء المغربي، الساعة 6:00، على قناة أبو ظبى الرياضية.