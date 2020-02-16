شكرا لقرائتكم طارق السعيد: الحكام يخشون الإعلام الأهلاوي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تحدث طارق السعيد نجم الزمالك والأهلى السابق، عن التحكيم قبل مباراة السوبر المحلى التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك المقرر له السادسة من مساء الخميس المقبل بالامارات

وقال السعيد فى تصريح لبرنامج كلاسيكو العرب على قناة أبو ظبى الرياضية، إن " بما يرضى الله .. الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب " .

Advertisements

وأكد السعيد ، أن الحكام يخشون الإعلام الأحمر ، مشيرا إلى أنه يوجد عوامل خارجية وداخلية سبب فى عدم استقرار الزمالك .

وقرر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، اصطحاب جميع لاعبى الفريق المُقيّدين فى القائمة للإمارات تمهيداً لخوض مباراة الزمالك فى السوبر المحلي على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وتقرر سفر لاعبى الفريق للتواجد فى هذا الحدث المهم، ويترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق.

ومن المقرر أن يُسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة للإمارات لدعم الفريق فى هذه المباراة المرتقبة، فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.