شكرا لقرائتكم بعد رفض صالح جمعة الانتقال للدوري الفنلندي.. الأهلي:هتدرب منفرد لنهاية الموسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حاول مسئولو الأهلي تسويق صالح جمعة لاعب وسط الفريق من خلال إعارته لمدة 6 أشهر، بعد خروجه من حسابات السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، لدرجة ان الأخير يرفض خوض اللاعب للتدريبات الجماعية رفقة باقي زملائه، وطلب رحيله بشكل رسمي.

ورفض صالح جمعة اتمام انتقاله للدوري الفنلندي رغم تلقيه 3 عروض جدية بسبب الراتب الشهري الذى سيتقاضاه هناك، بعدما عرض النادي الراغب في ضمه 10 آلاف دولار شهريا على اللاعب بما يوازي قرابة 150 ألف جنيه شهريا، وهو ما رفضه صالح جمعة نهائيا.

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وأكد مسئولو الأهلي لصالح جمعة أنهم لا يرفضون استمراره ولكنهم في نفس الوقت أكدوا له أن فايلر يرفض مناقشته في فكرة تدريبه بشكل منفرد ولن يوافق على عودته للتدريبات الجماعية تحت أي مسمى وهو ما نقله المدرب السويسري للجنة التخطيط وإدارة النادي.

وتوترت العلاقة بين الأهلي وصالح جمعة بعد تعدي اللاعب لفظياً على فايلر فى أحد التدريبات بعد استبعاده عن التقسيمة، وأداء صالح جمعة للتدريبات بشكل ضعيف لا يروق لفايلر، بالإضافة إلى وصول معلومات لإدارة النادى وجهاز الكرة تؤكد عدم التزام اللاعب وسهره بشكل مستمر ما يسئ لسمعة النادى من ناحية ويؤثر على مردود اللاعب الفنى من ناحية أخرى، وأخيراً هجوم صالح جمعة على فايلر فى وسائل الإعلام.

ويرى مسئولو الأهلى أن بقاء صالح جمعة دون خوض أى مباريات أو تدريبات مع الفريق سيمثل خسارة فادحة للنادى، وبالتالى تفكر إدارة الأهلى فى إعارته لأحد الأندية فى الدوريات التى لا يزال القيد فيها مفتوحاً إلا أن هناك صعوبات في تسويقه.