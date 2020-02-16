شكرا لقرائتكم حلمى بكر: جماهير الزمالك "مايسترو" السوبر.. وأشكر مرتضى منصور الهادي الخلوق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر الموسيقار الكبير حلمى بكر، عن سعادته بتحقيق نادى الزمالك بطولة السوبر الأفريقي على حساب الترجى، في المباراة التي أقيمت بينهما الجمعة الماضية على استاد الغرافة القطرى.

ونجح الزمالك في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لينتزع اللقب الرابع في تاريخه، وجاءت الأهداف عن طريق يوسف أوباما وأشرف بن شرقى "هدفين".

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وأكد حلمى بكر في مداخلة تليفونية مع أيمن يونس على "راديو أون سبورت": أن جماهير الزمالك "مايسترو" السوبر الأفريقي أمام الترجى، وكانت الأفضل في المباراة وقادت الفريق للتتويج وهم سر تألق جميع اللاعبين".

ووجه الملحن الكبير رسالة لمرتضى منصور رئيس الزمالك قائلا: "أول مرة أشوف مرتضى منصور هادي وخلوق، ويرجع ذلك لأداء اللاعبين الممتاز، أن انفعالات رئيس الزمالك كانت بسبب الأشياء الغلط اللى بتحصل، ولكن مع الأداء الجيد كان هادى وخلوق".