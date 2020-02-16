شكرا لقرائتكم عزيز الشافعي يكشف سر تألقه فى أغاني الزمالك ونجاح ألبوم عمرو دياب سهران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الشاعر والملحن عزيز الشافعي سر تألقه فى أغاني الزمالك سواء بالكتابة أو الألحان ، حيث ارتبط اسمه بأكثر أغاني القلعة البيضاء شعيبة وانتشارا ومنها بحبك يا زمالك وزملكاوى أنا.

ورد عزيز على أيمن يونس الذي استضافه في إذاعة اون سبورت على الراديو عن سؤال حول حبه لنادى الزمالك قائلا : أوجه التحية والحب والاحترام لكل لاعبي وجمهور نادى الزمالك، مضيفا كل الجماهير التي تواجدت في الدوحة هي جمهور الزمالك الكبير دون مساندة من أي جهة أخري ويحزنني من يظن أنها ليست جماهير الزمالك فقط والحقيقة انا عارف جمهور الزمالك كويس وأعدادهم كبيرة في كل زمان ومكان".

وأضاف الشافعي في سؤال عن سر تالقه مع الزمالك :"أحب نادي الزمالك كثيرا وتأتيني الكلمات والالحان في أي مكان دون سابقة معياد أو أوان وأقوم في حينها وبسرعة بتسجيلها على الهاتف المحمول ثم أتفرغ لها لأتفنن في إخراجها بالشكل المناسب، ووحى الكلمات والالحان ليس لها موعد محدد إنما تأتي فجأة فأقوم بحفظها في هاتفي ثم الابداع فيها".

وهنأ عزيز زميله الهضبة عمرو دياب بنجاح ألبومه الجديد "سهران" ، حيث حصل الشافعي الشاعر والملحن على نصيب الأسد من ألبوم الهضبة بــ 5 أغانى ومن ضمن هذه الاغانى "بالضحكة دى" من كلماته وألحانه وتوزيع أسامة الهندى و"زى ماانتى" من كلماته وألحانه وتوزيع نادر حمدى و"سهران" من ألحانه وكلمات تامر حسين وتوزيع طارق مدكور كما لحن كل من أغنية "يوم تلات" وأغنية "قدام مرايتها" ضمن الألبوم حيث تم طرحهم منذ فترة وحققوا نجاحا كبيرا من كلمات الشاعر تامر حسين ووزع الأولى أسامة الهندى والأخرى طارق مدكور.

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ويقدم عزيز الشافعى في كل أغنية الهضبة عمرو دياب بشكل مختلف ونوعية موسيقى تناسب مع طبيعة أغانيه ليضع بصمته على كل أغنية كتبها ولحنها .

وطرح الهضبة أحدث ألبوماته " سهران" مساء الأربعاء الماضى وحقق نجاحا كبيرا،وتضمن الألبوم 12 أغنية جديدة وهى "سهران، يا روقانك، هيعيش يفتكرني، أنت زي ما أنتي، حلوة البدايات، عم الطبيب، مكانك في قلبي، قلبي متعلق، روح، جامدة وبس، جميلة، مبقاش يناسبك" بالإضافة إلى أغنيتين طرحهما من قبل وهما يوم تلات، قدام مرايتها.