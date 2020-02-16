شكرا لقرائتكم حلمى بكر: السوبر الأفريقى أظهر مدى عداوة الدولة المنظمة لمصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد الموسيقار الكبير حلمى بكر، أن مباراة السوبر الأفريقى التي أقيمت بين الزمالك والترجى التونسى الجمعة الماضية على استاد الغرافة القطرى، أظهر مدى عداوة الدولة المنظمة لمصر.

ونجح الزمالك في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف لينتزع اللقب الرابع في تاريخه، وجاءت الأهداف عن طريق يوسف أوباما وأشرف بن شرقى "هدفين".

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وقال حلمى بكر في مداخلة تليفونية مع أيمن يونس على "راديو أون سبورت": أن الزمالك استحق اللقب عن جدارة لعبا ونتيجة، والجمهور كان "مايسترو" فى السوبر وساعد اللاعبين على التألق والفوز، مؤكدا أن المباراة لم تذاع على أى قناة مفتوحة فى العالم، وهذا ما يوضح مدى العداوة الدولة المنظمة للسوبر لمصر وشعبها.

كما وجه الملحن الكبير رسالة لمرتضى منصور رئيس الزمالك قائلا: "أول مرة أشوف مرتضى منصور هادي وخلوق، ويرجع ذلك لأداء اللاعبين الممتاز، أن انفعالات رئيس الزمالك كانت بسبب الأشياء الغلط اللى بتحصل، ولكن مع الأداء الجيد كان هادى وخلوق".