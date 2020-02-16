بعثة الأهلي تطير غدا إلى الإمارات استعدادا لمواجهة الزمالك بالسوبر

جدة - عمرو شويل تغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي برئاسة خالد الدرندلي، أمين الصندوق، إلى الإمارات الساعة الثانية ظهر غدا الاثنين إلى العاصمة الإمارتية أبو ظبي.

وحدد الجهاز الفني بقيادة رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الحادية عشرة ونصف صباح غد؛ موعدا للتجمع بمطار القاهرة قبل التوجه لاستقلال الطائرة.

وتصل البعثة إلى الإمارات مساء الاثنين، وذلك لبدء الاستعدادات لمواجهة الزمالك على كأس السوبر المحلي بالإمارات يوم ٢٠ من الشهر الجاري.

وكان الأهلي قد واصل تدريباته الجماعية أمس السبت عقب الفوز على المصري يوم الجمعة الماضي بثلاثية نظيفة، ضمن منافسات بطولة الدوري .

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق الزمالك في كأس السوبر المصري بالإمارات يوم الخميس المقبل من الشهر الجاري وحصل الفريق على راحة اليوم من التدريبات استعدادًا لرحلة أبوظبى.

Advertisements

وقرر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، اصطحاب جميع لاعبى الفريق المُقيّدين فى القائمة للإمارات تمهيداً لخوض مباراة الزمالك فى السوبر المحلي المقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وتقرر سفر لاعبى الفريق للتواجد فى هذا الحدث المهم، ويترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق.

ومن المقرر أن يُسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة للإمارات لدعم الفريق فى هذه المباراة المرتقبة، فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

وحرص محمود الخطيب، رئيس النادى الأهلى، على حضور مران فريقه، أمس السبت، الذى أقيم على ملعب التتش بالجزيرة، فى انطلاق استعدادات الفريق لمواجهة الزمالك فى السوبر المحلى .

تأنى زيارة الخطيب لمران الفريق لتحفيز اللاعبين قبل قمة السوبر المرتقبة والتي يعول عليها الفريق الكثير للحفاظ على لقب السوبر وأيضا كنوع من الدافع المعنوى الكبير للاعبين قبل مواجهتى صن دوانز الجنوب افريقي في دور الثمانية لدورى ابطال افريقيا المقرر لهما يومي 29 فبراير الجارى و7 مارس القادم.

ويركز فايلر في تدريبات الفريق على بعض الجمل الفنية التي ينوى تطبيقها في لقاء السوبر الخميس المقبل .