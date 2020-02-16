شكرا لقرائتكم أبو جبل يتلقى عرضا للانتقال للتعاون السعودي فى الصيف ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد محمد أبو جبل حارس الزمالك ، تلقيه عرضا سعودية خلال فترة الانتقالات الأخيرة، رافضًا الكشف عن هويته بسبب رغبته فى الاستمرار مع الزمالك هذا الموسم بعد عودته إلى قلعة ميت عقبة قادما من سموحة فى فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأوضح مصدر مطلع بنادى الزمالك إن العرض الذى تحدث عنه أبو جبل من التعاون السعودى وفضل الحارس عدم الكشف عن هوية ذلك العرض خاصة إن أمر استمراره فى الزمالك يعد محسوم بالنسبة له لرغبته فى تقديم موسم مميز مع فريقه ورغبته فى المساهمة فى تتويج الفريق بالبطولات كما كشف المصدر ذاته لـ"اليوم السابع"، إن أبو جبل تلقى تأكيدات من الوسطاء الذين استقدموا له العرض إن النادى السعودى على استعداد لتجديد ذلك العرض فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

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ويتواجد أبو جبل بشكل أساسى مع الزمالك ويقدم مستوى مميز مع الفريق هذا الموسم وشارك مع الأبيض فى الفوز على الترجى التونسى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الأبيض مع فريق الدم والذهب، على ملعب الغرافة القطرى، الجمعة الماضى، والتى شهدت تتويج الأبيض بهذا الفوز بلقب كأس السوبر الإفريقى وسط حضور جماهيره التي جاء عددها في ملعب المباراة قرابة 12 ألف مشجع وهو العدد الذى تفوق به الأبيض جماهيرياً على الترجى الذى حضر مشجعيه أقل من 8 آلاف مشجع.

وتصدرت، مصر، قائمة الأندية الأكثر تتويجًا باللقب، بواقع 10 ألقاب، حيث أصبح الأبيض ثانى أكثر الأندية الإفريقية تتويجًا بالسوبر الإفريقى برصيد 4 ألقاب من أصل 5 مشاركات فى البطولة الإفريقية، وبفارق بطولتين عن الأهلى الذى يتصدر الأندية الأكثر تتويجًا باللقب برصيد 6 بطولات من أصل 8 مشاركات، لينفرد الأبيض بالمركز الثانى، ثم يأتى مازيمبى الكونغولى فى المركز الثالث برصيد 3 بطولات من أصل 5 مشاركات كما شهد تتويج فريق الزمالك رقمًا قياسيًا آخر حيث حققت الفرق المصرية لقب السوبر فى جميع المواجهات التى جمعتهم بأندية تونسية، فنال الأهلى اللقب فى 2007 على حساب الترجى، وفى 2009 و2014 فى مواجهتى الصفاقسى التونسى، وأخيرًا عانق الزمالك اللقب على حساب الترجى في 2020.