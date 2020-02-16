ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول على نوريتش.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح وفاردي

كتب: ضياء السقا

اقترب ليفربول، من تحقيق لقب الدوري الإنجليزي، بعد غياب طويل، بعد فوزه الصعب على مضيفه نوريتش سيتي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما، مساء السبت، في الجولة الـ 26 من البريميرليج.

وسجل هدف المباراة الوحيد، السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 78.

ترتيب الدوري

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وبذلك رفع ليفربول رصيده لـ76 نقطة، في الصدارة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي الوصيف، وليستر سيتي ثالثا بـ50 نقطة، وتشيلسي رابعا بـ41 نقطة، وشيفيلد خامسا بـ39 نقطة.

قائمة الهدافين

وعلى صعيد الهدافين، يتصدر القائمة جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي بـ17 هدفا، يليه أجويرو بـ16 هدفا، وإنجز ثالثا بـ15 هدفا، وصلاح وأوباميانج، وراشفود في المركز الرابع بـ14 هدفا لكل منهم، وإبراهام خامسا بـ13 هدفا.