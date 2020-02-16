شكرا لقرائتكم خبر عن طارق السعيد: الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحدث طارق السعيد، نجم الزمالك والأهلى السابق، عن التحكيم في الدورى المصرى، وذلك قبل أيام من مباراة السوبر المحلى التى تجمع قطبى الكرة المصرية الأهلى والزمالك المقرر لها السادسة مساء الخميس المقبل بالإمارات.

وقال طارق السعيد، فى تصريح لبرنامج كلاسيكو العرب على قناة أبو ظبى الرياضية، "بما يرضى الله.. الحكام بيتلككوا علشان الأهلى يكسب".

وأكد السعيد أن الحكام يخشون الإعلام الأحمر، مشيراً إلى أنه توجد عوامل خارجية وداخلية سبب فى عدم استقرار الزمالك.

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من ناحية أخرى، استقر الجهاز الفنى للأهلى، بقيادة السويسرى رينيه فايلر، على اصطحاب جميع لاعبى الفريق المُقيّدين فى القائمة للإمارات تمهيداً لخوض مباراة الزمالك فى السوبر المحلى على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وتقرر سفر لاعبى الفريق للتواجد فى هذا الحدث المهم، ويترأس البعثة خالد الدرندلى أمين الصندوق.

ومن المقرر أن يُسافر أكثر من عضو بمجلس الإدارة للإمارات لدعم الفريق فى هذه المباراة المرتقبة، فيما اعتذر محمود الخطيب رئيس النادى عن السفر لحضور المباراة بسبب سفره إلى فرنسا فى رحلة علاجية خلال توقيت تواجد الأهلى بالإمارات، ويحضر مباراة السوبر 27 ألف مشجع.

فيما واصل فريق الأهلى النتائج الجيدة محلياً بعدما حقق الفوز الخامس عاشر على التوالى وأسقط المصرى بثلاثية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما، مساء الجمعة، باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة السادسة من الدورى الممتاز.