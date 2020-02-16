شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج خاص لتجهيز لاعبي الأهلي قبل السوبر.. وفايلر يجتمع بعبد الحفيظ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر أمام الزمالك المقرر لها الخميس المقبل على ملعب محمد بن زايد بأبوظبى، وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق، وتضمن البرنامج وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال التدريبات بمعسكر الفريق فى الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل لقاء الزمالك على كأس السوبر المصرى.

فيما يعقد رينيه فايلر جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة غدا، الاثنين، فور وصول البعثة إلى الإمارات؛ للتأكيد على بعض الأمور الخاصة ببرنامج الفريق فى الإمارات ومواعيد التدريبات والانتقالات وغيرها من الامور التنظيمية، ومن المقرر أن يؤدى الأهلى تدريباته فى أبوظبى يومى الثلاثاء والأربعاء؛ استعدادا لمواجهة السوبر، بعد الراحة التى حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.

على صعيد متصل، قرر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى تكريم الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأوليمبى بقيادة شوقى غريب الفائز ببطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتأهل للأولمبياد وذلك قبل انطلاق مباراة السوبر، ويتواجد الجهاز الفنى للمنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب فى الإمارات، وتم توجيه الدعوة من قبل اتحاد الكرة لغريب لتكريمه، بينما يسافر كل من معتمد جمال المدرب العام ووائل رياض ومحمد شوقى مدربى الفريق للمشاركة فى ودية قدامى الأهلى والزمالك يوم الأربعاء على هامش مباراة السوبر المصرى، وسيتم تكريمهم قبل انطلاق اللقاء بدقائق.