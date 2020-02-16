شكرا لقرائتكم خبر عن برة الملعب.. نجمة طائرة هليوبوليس: هوايتى الموسيقى وتامر حسنى نموذج فنى مشرف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعيداً عن الرياضة وملاعبها وصالات المنافسات، هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تتحقق على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن. نجمة اليوم فى برة الملعب هى أميرة طلال نجمة الكرة الطائرة فى نادى هليوبوليس والتى تعد أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على المستوى المحلى، فهى أيضاً تتألق من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات، ويرصد ”الخليج 365” الجانب الآخر فى حياتها الشخصية خارج الصالات، من حيث الهوايات المفضلة والأغانى التى تحب سماعها وهوايتها فى الحوار التالى: ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟ الموسيقى.. بحب أسمع موسيقى فى وقت الفراغ وقضاء أوقات ممتعة مع عائلتى. ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها؟ أنا مش بدخل المطبخ كتير ولكن لما بيكون ليا مزاج بعمل أكل حلو.

أميرة طلال 4 من نجمك المفضل؟ تامر حسنى.. نموذج فنى مشرف. من مطربك المفضل؟ تامر حسنى برضو.. بحب كل أغانيه وبحب مدى ثباته فى مسيرته الفنية حتى وصل لما هو عليه الآن. Advertisements

لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى تكونة أيه؟ لا عمرى ما أتمنيت أكون حاجة تانية غير رياضية دى جزء من شخصيتى.

أميرة طلال لما تتعاكسى فى الشارع ممكن تستخدمى العنف أم لا؟ لو لوحدى بخاف ولو معايا صحابى ممكن أتجرأ وأهزأ اللى بيعاكس.

أميرة طلال مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى زيها؟ مفيش نجمة معينة كنت أتمنى أكون زيها، ولكن بحب المرأة اللى بتشتغل على نفسها وبتحدد أهداف تمشى عليها. بتحبى الملابس الكاجوال ولا الفورمال؟ أنا بحب الكاجوال أكتر بكتير ولكن الفورمال ليه وقته طبعا.

أميرة طلال ووالدتها

أميرة طلال

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