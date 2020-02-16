خاص.. الزمالك يطلب تحويل مكافأة السوبر لحساب اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

طلب نادي الزمالك من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تحويل مكافأة التتويج بلقب كأس السوبر الإفريقي إلى حساب الاتحاد المصري لكرة القدم.

وكان الزمالك تُوج بلقب السوبر الإفريقي للمرة الرابعة في تاريخه بعد الفوز على الترجي التونسي بنتيجة (3-1) في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن الزمالك طلب من الكاف تحويل مكافأة السوبر الإفريقي إلى الحساب البنكي للجبلاية، نظرا للحجز على حسابات الزمالك.

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من جانبه، طلب الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، خوض مباراة ودية لتجهيز البدلاء والمستبعدين للمباريات المقبلة.

وسيتلقي الزمالك في اللقاء الودي مع جولدي عصر اليوم الأحد بملعب النادي "عبداللطيف أبو رجيلة" في ميت عقبة.

وسيجتمع مرتضى منصور رئيس الزمالك باللاعبين اليوم للاحتفال معهم ببطولة السوبر الإفريقي، وعقد جلسة لتحفيزهم قبل السوبر المصري أمام المصري.

ويلتقي الزمالك حامل لقب كأس مصر منافسه الأهلي حامل لقب الدوري يوم الخميس المقبل في الإمارات في كأس السوبر المصري.