6 لاعبين من الأهلي في كأس العرب مع منتخب الشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد المصري لكرة القدم يطلب فيه استدعاء ٦ لاعبين من فريق مواليد ٢٠٠١ للمشاركة مع منتخب الشباب في بطولة كأس العرب التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقرر ربيع ياسين المدير الفني لمنتخب الشباب اختيار كل من حمزة علاء (حارس مرمى)، عربي بدر (لاعب وسط)، أحمد نبيل "كوكا" (لاعب وسط)، محمود صابر (جناح أيمن)، محمد أشرف (ظهير أيسر) وأحمد سيد عبد النبي (ظهير أيمن).

وتنطلق بطولة كأس العرب اليوم الأحد وتستمر حتى ٥ مارس المقبل، ووضعت القرعة منتخبنا الوطني مع منتخبات السعودية وفلسطين والجزائر ضمن المجموعة الثالثة.