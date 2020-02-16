"صنداونز يتعافى سريعًا".. بديل مورينا يتألق قبل مواجهة الأهلي بالأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وسط الإصابات التي ضربت صفوف ماميلودي صنداونز، تلقى بيتسو موسيماني مدرب الفريق الجنوب أفريقي أنباء سارة، بعد الأداء اللافت للانتباه الذي ظهر عليه الظهير الأيمن نيكولاس لوكوبيني.

خاض صنداونز مباراة أمس السبت ضد شيبا يونايتد ضمن منافسات دوري جنوب أفريقيا، وشارك لوكوبيني من بداية المباراة ليعوض غياب ثابيلو مورينا لاعب الفريق الذي تعرض لإصابة مؤخرًا أجبرته على إجراء جراحة.

وافتتح لوكوبيني أهداف فريقه في الدقيقة 2 من عمر اللقاء الذي انتهى بفوز صنداونز بثلاثية دون رد، وبحسب ما ذكرته صحيفة "kickoff"، فإن البالغ من العمر 23 عامًا حصل على جائزة رجل المباراة.

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ولفت لوكوبيني إليه الأنظار خلال المباراة، على الرغم من أن لقاء الأمس كان المشاركة الأساسية الثانية للاعب في بطولة الدوري هذا الموسم، حيث سبق وشارك في مباراة ستيلينبوش لمدة 90 دقيقة، ولمدة 4 دقائق فقط "كبديل" في مباراة صنداونز ضد نادي جولدن أروز.

وخلال تصريحات للاعب الجنوب أفريقي عقب المباراة قال: "خضنا مباراة جيدة، ولكن كان علينا تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الأول، جعلنا المباراة أكثر صعوبة على أنفسنا، وفي الشوط الثاني كان علينا العودة سريعًا وقتل اللقاء".

وأضاف لوكوبيني: "كنت سعيدًا بالنتيجة، تلقيت الكثير من المساعدة خلال المباراة من اللاعبين، مورينا أيضًا حاول مساعدتي قبل ذلك، وأبلغني بما يريده المدرب مني وكيف يمكنني مساعدة فريقي".

جدير بالذكر أن صنداونز تعرض لأكثر من ضربة خلال الفترة القليلة الماضية بعد إصابة ثابيلو مورينا الظهير الأيمن، وتيبوجو لانجرمان الظهير الأيسر، إلى جانب إصابة دينيس أونيانجو حارس مرمى الفريق.