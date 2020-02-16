استعدادا للزمالك.. فايلر يضع برنامجا بدنيا للاعبي الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وضع السويسري رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، برنامجاً بدنياً للاعبي الأهلي، وذلك من أجل الاستعداد لمباراة كأس السوبر المصري أمام الزمالك.

ويلعب الأهلي والزمالك الخميس المقبل في مدينة أبوظبي الإماراتية على لقب كأس السوبر المصري.

ووفقا لما جاء بالموقع الرسمي للنادي الأهلي، فإن فايلر وضع برنامجا بدنيا خاصا للاعبين قبل مباراة السوبر، وذلك بالتنسيق مع توماس بينكيل مدرب الأحمال بالفريق.

Advertisements

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، أن البرنامج تضمن وحدات تدريبية محددة للاعبين لتنفيذها خلال معسكر الإمارات، بهدف تجهيزهم على النحو الأفضل بدنيا وفنيا قبل ملاقاة الزمالك.

ومن المقرر أن يعقد فايلر جلسة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة فور وصول البعثة إلي الإمارات للتأكيد على بعض الأمور الخاصة ببرنامج الفريق ومواعيد التدريبات والانتقالات وغيرها من الامور التنظيمية.

وأعلن الموقع الرسمي للأهلي، أن البعثة والتي تقرر أن يترأسها خالد الدرندلي أمين الصندوق سوف تطير إلى الإمارات الساعة الثانية ظهر الاثنين في طريقها إلى العاصمة الإمارتية أبو ظبي.

وقام فايلر بتحديد الحادية عشرة ونصف صباح الإثنين موعدا للتجمع بمطار القاهرة قبل التوجه لاستقلال الطائرة.