الأهلي يعلن جاهزية "أفشة" لخوض مباراة السوبر ضد الزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أعلن الجهاز الطبي للفريق الأول بالنادي الأهلي، جاهزية محمد مجدي أفشة لاعب وسط الفريق من الناحية الطبية، للمشاركة في مباراة السوبر أمام الزمالك وفقا للرؤية الفنية للجهاز الفني.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الزمالك في العشرين من فبراير الجاري في مباراة كأس السوبر المحلي التي ستقام في مدينة أبو ظبي.

وكان أفشة قد اشتكى من بعض الآلام البسيطة في الركبة، وفضل الجهاز الفني منحه بعض الراحة وعدم مشاركته في مباراة المصري الأخيرة في الدوري الممتاز.

ومن المقرر أن ينتظم أفشة في التدريبات الجماعية للفريق غدًا الاثنين بعد العودة من الراحة السلبية التي حصل عليها اللاعبون اليوم الأحد.