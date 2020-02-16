محافظة الإسماعيلية تكشف حقيقة السماح بحضور مباراة الرجاء مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- شريف عادل:

أصدرت محافظة الإسماعيلية بيانا رسميا تنفي من خلاله ما تردد حول السماح بحضور مباراة الرجاء المغربي في البطولة العربية مجانا.

ويلتقي الإسماعيلي مع فريق الرجاء في تمام الساعة السادسة مساءً على ملعب استاد الإسماعيلي، في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

وكان الأمن سمح بحضور 5000 مشجع، بواقع 4500 للفريق صاحب الملعب و500 للضيف.

ويحرص مجلس إدارة الإسماعيلي على زيادة عدد الجماهير باعتبارها الداعم والمساند الأول للفريق والدافع الأهم للاعبين لتحقيق نتيجة إيجابية وتضع المنافس تحت الضغط طوال التسعين دقيقة.

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وجاء بيان محافظة الإسماعيلية كالتالي:

أصدرت محافظة الإسماعيلية بيان هام قبل مواجهة الإسماعيلي والرجاء والمقرر لها في السادسة من مساء اليوم.

وتم التأكيد في البيان الذي صدر من ديوان عام المحافظة عدم صحة وتنفى تماما ما تردد مساء أمس على السوشيال ميديا وصفحات التواصل الاجتماعى حول اشاعة خبر تصريح للواء شريف بشارة محافظ الاسماعيلية بأنه وعد الجماهير بالسماح بدخول الاستاد الاسماعيلى وحضور مباراة اليوم أمام الرجاء البيضاوى المغربى بدون تذاكر.

وتوضح أنه أثناء قيام المحافظ بجولة ميدانية بعد منتصف ليلة الأمس ألتقى بمجموعة من الشباب بشارع عرابى وأستمع الى مطلبهم بالسماح بزيادة أعداد المشجعين والجماهير فى مباراة اليوم.

وقد وعد المحافظ بدراسة مدى أمكانية تلبية مطلبهم بالتنسيق مع الجهات الأمنية المختصة ولم يعد بالسماح بفتح المجال لحضور الجماهير على المطلق.

وتلك هى الصورة المغلوطة وغير صحيحة.