بالفيديو.. وزير الرياضة يعلق على إقامة مباراة الأهلي وصنداونز في ستاد القاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال أشرف صبحي وزير الرياضة، إن ملف استضافة ستاد القاهرة لمباراة الأهلي ضد صنداونز أمر يخص اتحاد الكرة والجهات المعنية، لافتًا إلى أن الوزارة تدعم وتساند ما يتم الاتفاق عليه.

وكان النادي الأهلي قد طلب إقامة مباراته ضد صنداونز الجنوب أفريقي على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، إلا أن الجهات الأمنية رفضت الأمر.

وخلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج "نمبر وان" قال صبحي: "هذا الملف يخص اتحاد الكرة والنادي الأهلي والجهات المعنية، نحن ليس لدينا أي مشكلة".

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وتابع: "نحاول دعم ومساندة ما يتم الاتفاق عليه من قبل الأطراف المسؤولة".

جدير بالذكر أن الجهات الأمنية حددت ملعب السلام لاستضافة مباراة الأهلي وصنداونز المقرر لها في التاسع والعشرين من فبراير الجاري بحضور 10 آلاف مشجع.