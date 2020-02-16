محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:
قال العميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي الأهلي، إن إدارة القلعة الحمراء تواصل مساعيها نحو الحصول على الموافقات الأمنية لإقامة مباراة الفريق ضد صنداونز على ستاد القاهرة.
ومن المقرر أن يستضيف الأهلي نظيره صنداونز في التاسع والعشرين من فبراير الجاري ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.
وكانت الجهات الأمنية قد سبق ورفضت طلب الأهلي بإقامة المباراة على ستاد القاهرة، مشددة على استضافة ملعب السلام للمباراة في حضور 10 آلاف مشجع.
وخلال تصريحات إذاعية لراديو 9090 قال مرجان: "نواصل سعينا مع الجهات الأمنية لنقل المباراة إلى ستاد القاهرة، محمود الخطيب رئيس النادي في تواصل مستمر مع وزير الرياضة أشرف صبحي، وعمرو الجنايني القائم بأعمال رئيس اتحاد الكرة".
وأضاف مرجان: "نرغب في زيادة أعداد الجماهير في المباراة، سعة ستاد السلام تصل إلى 30 ألف متفرج، الجهات الأمنية أقرت بحضور 10 آلاف فقط وهذا عدد قليل بالنسبة لأهمية المباراة".
وتابع: "ستاد القاهرة استضاف حفل عيد الحب يوم الجمعة الماضي بحضور أعداد كبيرة من الأفراد، وتم تأمين الحفل بشكل مميز ورائع سواء من قبل الجهات الأمنية أو من قبل شركة تذكرتي".
وواصل: "خاطبنا الأمن بإقامة المباراة على ستاد القاهرة بحضور 65 ألف متفرج، وإذا تمت الموافقة على حضور 40 ألف أو 50 ألف فسيكون الأمر جيدًا".
كانت هذه تفاصيل خبر بحضور 65 ألف مشجعًا.. الأهلي: طلبنا من الأمن إقامة لقاء صنداونز على ستاد القاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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