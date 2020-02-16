أحمد الكاس لمصراوي: لا أفكر في الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبدالرحمن طارق:

أبدى أحمد الكاس، المدير الفني لفريق أبو قير للأسمدة، سعادته بعد إقصاء حرس الحدود من دور الـ16 لكأس مصر، بعد تحقيق الفوز بثنائية نظيفة حملت توقيع أحمد العش وهاني السيد.

وتأهل أبو قير للأسمدة إلى ربع نهائي كأس مصر، لينتظر الفائز من مباراة الأهلي والترسانة لمواجهته في دور الثمانية.

وقال الكاس، في تصريحات خاصة ليلا كورة: "لم يكن هناك فريق من دوري الدرجة الثانية وصل لدور الثمانية من قبل سوى المقاولون العرب، أبو قير للأسمدة سطّر تاريخا لناديه".

وأضاف أن سر الفوز على فريق كبير مثل حرس الحدود يمتلك إمكانيات كبيرة ولاعبين خبرات على أعلى مستوى هو احترام لاعبيه للفريق وتنفيذ تعليماته في الملعب.

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وأشار إلى أن لاعبي أبو قير كانوا يعانون من عدم الثقة بسبب نتائجهم في دوري الدرجة الثانية، ولكن خاضوا مباراة الحرس بكل جدية وتفوقوا على أنفسهم.

وأوضح أنه لا يفكر حاليا في مواجهة الأهلي في حالة فوز الفريق الأحمر على الترسانة، مؤكدًا أنه يفكر في مباريات الدوري وأن مباريات الكأس صفحة وانطوت موقتًا.

وأكمل: "لاعبو أبو قير للأسمدة مستواهم الفني جيد وأثق بقدراتهم لتقديم شيء جيد في الفترة المقبلة".

وأتم أحمد الكاس قائلا: "سبب ظهور أحمد العش مدافع الفريق بشكل جيد مساعدة زملائه له في الملعب وظهورهم بشكل مميز أيضا".