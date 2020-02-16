ترتيب جدول الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثامنة عشرة

انتهت مساء امس السبت منافسات الجولة الثامنة عشرة من بطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين "الدورى السعودى". نجح الهلال السعودي فى الحفاظ على صدارة ترتيب الدوري السعودي برصيد ٤١ نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الوصيف نادي النصر صاحب المركز الثانى برصيد ٣٨ نقطة. ٣٨ نقطة. و يأتى فى المركز الثالث فريق أهلى جدة برصيد ٣٣ نقطة، يليه نادى الوحدة بنفس عدد النقاط، ويأتي في المركز الخامس نادي الرائد برصيد ٣٠ نقطة. إليكم جدول ترتيب الدوري السعودي بعد انتهاء الجولة الثامنة عشرة : 1- الهلال: 41 نقطة. 2- النصر: 38 نقطة. 3- الأهلي: 33 نقطة. 4- الوحدة: 33 نقطة. 5- الرائد: 30 نقطة . 6- التعاون: 28 نقطة. 7- الفيصلي: 28 نقطة. Advertisements 8- الشباب: 25 نقطة. 9- أبها: 23 نقطة. 10- الحزم: 22 نقطة. 11- الفيحاء: 21 نقطة. 12- الاتفاق: 20 نقطة. 13- الاتحاد: 19 نقطة. 14- ضمك: 14 نقاط. 15- العدالة: 13 نقاط. 16- الفتح: 12 نقاط.

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