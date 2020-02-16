اتحاد الكرة: ستاد السلام الأقرب لاستضافة لقاء الزمالك والترجي

كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة، أن ستاد السلام، هو الأقرب لاستضافة لقاء الزمالك والترجي يوم 28 فبراير الجاري في

ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

قال المصدر، إنه من المنتظر موافقة الأمن على

خوض المباراة في ستاد السلام بحضور 10 آلاف متفرج، أسوة بما حدث مع الأهلي في لقاء صن داونز الذي يقام 29 فبراير الجاري في الدور نفسه.