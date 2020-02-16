وزير الشباب والرياضة يفتتح النسخة الثانية لأولمبياد الطفل المصري

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة صباح اليوم الأحد فعاليات النسخة الثانية من دورة أولمبياد الطفل المصري والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة في كافة أنحاء الجمهورية وتبدأ من فبراير وحتى يونيه 2020 .

حضر الافتتاح الإعلامي ابراهيم حجازي ، اللواء محمد نور المدير التنفيذي للمجلس القومي للرياضة ، ومساعدي الوزير ، والسادة وكلاء الوزارة ، ومديري ووكلاء الوزارة بمديريات الشباب والرياضة بالمحافظات .

وفي مستهل كلمته ، قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أن إقامة دورة لأولمبياد الطفل المصري تمثل نموذج محاكاة للاولمبياد الهدف منها امتلاك القدرات التنظيمية لمثل هذه الدورات الرياضية ، غرس قيم الولاء والانتماء للوطن ، والاعتزاز بالهوية المصرية ، بجانب قيم المنافسة الشريفة من خلال مجموعة من الأنشطة والمسابقات الرياضية للجنسين للتوعية بأهمية الرياضة التنافسية منذ الصغر لدى النشء المصري، والعمل على اكتشاف

المواهب والمتميزين رياضياً من المشاركين ، مع مشاركة أكبر عدد من أطفال مصر بكافة المحافظات لممارسة الرياضة كأسلوب حياة ، بالاضافة إلى غرس روح التعارف بين المشاركين من كافة المحافظات والتي تأتي ضمن استراتيجية بناء الانسان المصري التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية .وأوضح وزير الشباب والرياضة أن القيادة السياسية تضع أطفال مصر ضمن أولوياتها ، مشيراً إلى أن الطفل المصري وبناء قدراته المختلفة يعتبر عنصرا أساسيا لتحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ، مؤكداً أن أولمبياد الطفل المصري يُعد مشروعا قوميا للناشئين وطلائع مصر يرتكز على جزئين الأول محاكاة رياضية دائمة في جميع الألعاب الرياضية لتكوين وبناء قدرات البطل الأوليمبي في النشء المصري، والثاني الممارسة الرياضية ورفع مستوى صحة أطفال مصر من خلال الممارسة الرياضية .وتستهدف النسخة الثانية من دورة أولمبياد الطفل المصري مشاركة ما يقرب من 45 ألف من طلائع مصر من الجنسين في مراكز الشباب ، والتربية والتعليم ، والمعاهد الأزهرية ، والأكاديميات الخاصة وذلك للمراحل السنية مواليد 2006 ، 2008 في خماسيات كرة القدم ، وكرة السلة ، والكرة الطائرة ، تنس الطاولة فردي وزوجي ، ألعاب القوى عدو 100م ، وثب طويل، ورمي جلة ، كاراتيه كاتا ، تايكوندو كروجي وذلك للجنسين ، بينما تقام مسابقات كرة اليد للذكور فقط ، وذلك بالهيئات الشبابية والرياضية بجميع محافظات الجمهورية .ويمنح الفائزون جوائز مالية بقيمة 500 ألف جنيه بالاضافة إلى استلام كافةالمشاركين ملابس المشاركة في المستوى القمي ويمنح لأفضل 3 محافظات مشاركة بأولمبياد الطفل المصري جوائز مالية .يذكر أن أولمبياد الطفل المصري يقام للعام الثاني على التوالي وشهدت النسخة الأولى رفع وزير الشباب والرياضة لقيمة الجوائز إلى نصف مليون جنيه ، وقد شارك في النسخة الأولى 35 ألف مشارك بجميع محافظات الجمهورية .