الكاف يعلن عن حكام وموعد مباراة زاناكو وبيراميدز

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن حكام وموعد مباراة، زاناكو بطل زامبيا في مواجهة نظيره نادي بيراميدز، في ذهاب الدور ربع النهائي

من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

يحل بيراميدز ضيفًا على زاناكو، في الثالثة عصرًا بتوقيت زامبيا يوم ١

مارس المقبل على ستاد لوساكا الوطني بالعاصمة الزامبية.

يتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسني من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلي من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.