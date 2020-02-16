أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، عن حكام وموعد مباراة، زاناكو بطل زامبيا في مواجهة نظيره نادي بيراميدز، في ذهاب الدور ربع النهائيمن بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.
يحل بيراميدز ضيفًا على زاناكو، في الثالثة عصرًا بتوقيت زامبيا يوم ١مارس المقبل على ستاد لوساكا الوطني بالعاصمة الزامبية.
يتولى إدارة المباراة الحكم أندريا ماندا من مدغشقر، ويعاونه ليونيل حاسني من مدغشقر، وجيمس فريدريك إيميلي من سيشيل، والحكم الرابع عبدول كانوسو من مدغشقر.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف يعلن عن حكام وموعد مباراة زاناكو وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.