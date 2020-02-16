سباحة التحدي بسموحة تحصد 18 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية

استطاع فريق سموحة للقدرات الخاصة (التحدي) للسباحة بقيادة أ.د. فاطمة فوزي عبد الرحمن وجهازها المعاون تحقيق إنجاز ليس جديدا عليه بحصده 18 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات في بطولة الجمهورية والتي اختتمت بالكلية الحربيه بالقاهرة. وجاءت النتائج كالتالي: حصدت النجمة رنيم هانى المركز الثالث 50م حره والمركز الثالث 100م حره وحصد النجم عبد الرحمن القفاص المركز الثانى 50م حره والمركز الثانى 100م حره وحصد النجم معاذ علاء المركز الثالث 50م صدر والمركز الثالث 100م صدر والنجم لؤى رامى المركز الأول 50م صدر والمركز الأول 100م صدر والنجم حلمى فؤاد المركز ثالث 100م حره ومشاركة متميزة Advertisements في 200م ظهر والنجم محمد ممدوح المركز ثالث 50م حره والمركز السابع 200م حره والنجم يوسف عمرو المركز الثانى 200م حره والمركز الأول 400م حره والنجم هلال طارق المركز الثانى 50م ظهر والمركز الثانى 100م ظهر والنجم محمد صلاح المركز الثانى 100م حره والمركز الخامس 100م صدر والنجم محمد خالد المركز السابع 50م حره والمركز الثانى عشر 100م حره والنجم مروان ناصر مشاركة متميزة في 100م حره والنجم أحمد طارق المركز السادس 50م حره والمركز الخامس 100م حره والنجم أدهم الدسوقى المركز الخامس 50م حره والمركز الرابع 100م حره والنجم إياد أسامه المركز الثانى 200م حره والمركز ثالث 400م حره والنجم عمر مهدى المركز الخامس 50م ظهر والمركز الثالث 100م ظهر والنجم حمزه عمرو المركز العاشر 50م حره والمركز الحادى عشر 100م حره والنجم محمد إسلام المركز الرابع 50م حره والمركز السادس 100م حره والنجم أدم اسامه المركز التاسع 50م حره والمركز الخامس 50م ظهر والنجم محمد وليد المركز الخامس 200م حره ومشاركة متميزة في 400م حره والنجم أحمد اسامه المركز السابع 50م حره والمركز ثامن 100م حره والنجم محمد ضياء المركز الخامس 100م ظهر ومشاركة متميزة في 200م ظهر. في 200م ظهر والنجم محمد ممدوح المركز ثالث 50م حره والمركز السابع 200م حره والنجم يوسف عمرو المركز الثانى 200م حره والمركز الأول 400م حره والنجم هلال طارق المركز الثانى 50م ظهر والمركز الثانى 100م ظهر والنجم محمد صلاح المركز الثانى 100م حره والمركز الخامس 100م صدر والنجم محمد خالد المركز السابع 50م حره والمركز الثانى عشر 100م حره والنجم مروان ناصر مشاركة متميزة في 100م حره والنجم أحمد طارق المركز السادس 50م حره والمركز الخامس 100م حره والنجم أدهم الدسوقى المركز الخامس 50م حره والمركز الرابع 100م حره والنجم إياد أسامه المركز الثانى 200م حره والمركز ثالث 400م حره والنجم عمر مهدى المركز الخامس 50م ظهر والمركز الثالث 100م ظهر والنجم حمزه عمرو المركز العاشر 50م حره والمركز الحادى عشر 100م حره والنجم محمد إسلام المركز الرابع 50م حره والمركز السادس 100م حره والنجم أدم اسامه المركز التاسع 50م حره والمركز الخامس 50م ظهر والنجم محمد وليد المركز الخامس 200م حره ومشاركة متميزة في 400م حره والنجم أحمد اسامه المركز السابع 50م حره والمركز ثامن 100م حره والنجم محمد ضياء المركز الخامس 100م ظهر ومشاركة متميزة في 200م ظهر. يقود الجهاز الفني د.فاطمة فوزي عبد الرحمن مدير فني والكابتن ماجد عبده مشرف فني سباحة والكابتن أحمد العزونى مدرب عام.

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