سباحة التحدي بسموحة تحصد 18 ميدالية متنوعة في بطولة الجمهورية

استطاع فريق سموحة للقدرات الخاصة (التحدي) للسباحة بقيادة أ.د. فاطمة فوزي عبد الرحمن وجهازها المعاون تحقيق إنجاز ليس جديدا عليه بحصده 18 ميدالية متنوعة منها 3 ذهبيات و7 فضيات و8 برونزيات في بطولة الجمهورية والتي اختتمت بالكلية الحربيه بالقاهرة.
وجاءت النتائج كالتالي:
حصدت النجمة رنيم هانى المركز الثالث 50م حره والمركز الثالث 100م حره
وحصد النجم عبد الرحمن القفاص المركز الثانى 50م حره والمركز الثانى 100م حره
وحصد النجم معاذ علاء المركز الثالث 50م صدر والمركز الثالث 100م صدر والنجم لؤى رامى المركز الأول 50م صدر والمركز الأول 100م صدر والنجم حلمى فؤاد المركز ثالث 100م حره ومشاركة متميزة
يقود الجهاز الفني د.فاطمة فوزي عبد الرحمن مدير فني والكابتن ماجد عبده مشرف فني سباحة والكابتن أحمد العزونى مدرب عام.
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