أدى الفريق الأول لكرة القدم بنادي القناة تدريبه الرئيسي اليوم السبت تحت قيادة تامر مصطفى استعدادا لمواجهة الداخلية والمقرر لها غدًا الاثنين بدوري الدرجة الثانية. تامر مصطفى استعدادا لمواجهة الداخلية والمقرر لها غدًا الاثنين بدوري الدرجة الثانية. وظهر على جميع اللاعبين مدى الجدية والحماس رغبة في إستعادة الانتصارات من جديد خلال المباراة المقبلة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر القناة يؤدي تدريبه الرئيسي استعدادًا لمواجهة الداخلية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.