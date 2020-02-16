صدام بين وادى دجلة ونادى مصر فى الكأس

يلتقى وادى دجلة فى الثانية ظهر اليوم الأحد مع نادى مصر، فى مباراة قوية باستاد السلام، ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس مصر. ويتطلع وادى دجلة لتصحيح مساره بالتقدم فى مسابقة الكأس بعد تأزم موقفه

فى الدورى واحتلاله المركز قبل الأخير برصيد 14 نقطة، وكان آخرها الخسارة من المصرى البورسعيدى بثلاثية كانت سببا فى رحيل اليونانى تاكيس جونياس، وتولى الثنائي الجزائرى مصطفى خروبى والمغربى يوسف زردوق مسئولية تدريب الفريق بشكل مؤقت لحين الوقوف على الرؤية الفنية.

في المقابل يبحث إف سى مصر أيضا عن فرصة فى كأس مصر، إذ إنه يتذيل ترتيب الدورى والمرور إلى ربع نهائى الكأس سيعزز من فرص مدربه الجديد خالد جلال لإعادة الثقة إلى الفريق.