الإسماعيلى يستضيف الرجاء البيضاوى فى مواجهة صعبة بالبطولة العربية

يخوض فريق الكرة بالنادى الإسماعيلى مواجهة صعبة أمام الرجاء البيضاوى المغربى فى السادسة مساء اليوم باستاد الاسماعيلية، فى ذهاب الدور نصف النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال «البطولة العربية».

ويدير المباراة طاقم تحكيم عمانى بقيادة أحمد أبوبكر سعيد حكما للساحة ويعاونه كل من أبوبكر العمرى مساعدًا أول وراشد الغيثى مساعدا ثانيا، فيما يتولى مهمة الحكم الرابع قاسم الحاتيمى.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 5000 مشجع فقط للمباراة، بواقع 4500

للإسماعيلى، و500 للضيف.. وحفز المهندس إبراهيم عثمان رئيس مجلس إدارة النادى الإسماعيلى والمشرف العام على قطاع الكرة، لاعبى الدراويش بصرف مكافآت مالية كبيرة تصل إلى ٥٠ ألف جنيه لكل لاعب بالفريق فى حالة التأهل إلى المباراة النهائية.

ومن المنتظر أن يجرى الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى تغييرات فى التشكيل لمواجهه الغيابات، ومن المتوقع أن

يدفع بالحارس محمد مجدى، وإبراهيم أبواليزيد ومحمد هاشم بدلا من باهر المحمدى فى قلب الدفاع ومحمود البدرى وأحمد أيمن على الجانبين، وسيعود محمد مخلوف للتشكيل الأساسى فى خط الوسط ومعه محمود عبدالعاطى دونجا، فى ظل غياب عماد حمدى، ويلعب فى الوسط الهجومى همام طارق ومحمد صادق فى ظل غياب عبد الرحمن مجدى، وفى الهجوم شيلونجو وفخر الدين بن يوسف.

أما فريق الرجاء فيفتقد جهود 7 لاعبين سواء للإصابة أو الايقاف هم القائد محسن متولى وعبد الإله الحافيظى وأيوب ناناح وعمر بوطيب ومحمد الدويك ومحمود بنحليب وأنس جبرون.