اونلاين | بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة نابولي ضد كالياري بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الايطالي بث مباشر

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بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة نابولي ضد كالياري بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الايطالي بث مباشر يحل نادي نابولي الإيطالي ضيفاً على كالياري غد الأحد على ملعب سانت إيليا في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.
نابولي الساعة 7 علي قناة 4
بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة نابولي ضد كالياري بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الايطالي بث مباشر موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي:
تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
بث مباشر «رابط يلا شوت» مشاهدة مباراة نابولي ضد كالياري بث مباشر اليوم كورة ستار في الدوري الايطالي بث مباشر القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي: beIN Sports HD 4 SuperSport 9 / HD