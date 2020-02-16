اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة نابولي وكالياري اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD

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بث حي KORA GOAL مشاهدة نابولي وكالياري اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD يحل نادي نابولي الإيطالي ضيفاً على كالياري غد الأحد على ملعب سانت إيليا في الجولة الـ 24 من الدوري الإيطالي.
نابولي الساعة 7 علي قناة 4
بث حي KORA GOAL مشاهدة نابولي وكالياري اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي:
تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
بث حي KORA GOAL مشاهدة نابولي وكالياري اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي: beIN Sports HD 4 SuperSport 9 / HD