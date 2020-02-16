اونلاين | بث حي KORA GOAL مشاهدة نابولي وكالياري اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD

بث حي KORA GOAL مشاهدة نابولي وكالياري اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي:

تبدأ المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

بث حي KORA GOAL مشاهدة نابولي وكالياري اليوم الأحد 16-2-2020 بالدوري الإيطالي HD القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي: beIN Sports HD 4 SuperSport 9 / HD